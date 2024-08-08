شاهد اللقطات الأولى لزلزالي اليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزالان بقوة 6,9 و7,1 درجات تواليا قبالة جزيرة كيوشو في جنوب اليابان الخميس، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فيما حذّرت وكالة الأرصاد الجوية المحلية من حدوث أمواج تسونامي في مناطق ساحلية.

وأفادت هيئة البث اليابانية «إن إتش كيه» أنه يتوقّع وصول أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر، وربّما وصلت، إلى بعض المناطق الساحلية في جزيرتَي كيوشو وشيكوكو.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الخميس «ستضرب أمواج تسونامي بشكل متكرّر. من فضلكم لا تذهبوا إلى البحر ولا تقتربوا من الساحل حتى يُرفع التحذير».

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

ووقع الزلزال الأول عند الساعة 16,42 (07,42 ت غ) على عمق 33 كيلومتراً وعلى مسافة نحو 29 كيلومتراً إلى جنوب شرق ميازاكي في كيوشو، وتلاه زلزال ثان على مقربة على عمق 25 كيلومترا، وفق ما أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأنشأت الحكومة اليابانية فريق عمل خاصا للتعامل مع الزلازل، بحسب بيان.

وتشهد اليابان زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الحافة الغربية لـ«حزام النار» في المحيط الهادئ.

ويتعرض الأرخبيل الذي يعد حوالي 125 مليون نسمة، لـ1500 هزة تقريبا كل عام وتحدث فيه 18 % من الزلازل في العالم، لكنها غالبا ما تكون خفيفة، علما أن الضرر الذي تسببه يختلف بحسب موقعها وعمقها.

لكن حتى الزلازل القوية لا تتسبب عادة بأضرار كبيرة بفضل التقنيات وأنظمة البناء الصارمة في البلاد.