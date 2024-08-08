أمير قطر يصل تركيا في زيارة عمل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ديوان قطر، اليوم الخميس، وصول الأمير تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة عمل.

أمير قطر يصل تركيا

وقال ديوان قطر في بيان له : "وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، إلى العاصمة أنقرة في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية الشقيقة".

وأضاف بيان ديوان قطر: "كان في استقبال سمو الأمير لدى وصوله مطار إيسنبوغا الدولي سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية، وعدد من كبار المسؤولين والسادة أعضاء السفارة القطرية"، مشيرا إلى أن الأمير تميم "يرافقه وفد رسمي" .

يذكر أن بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جهودهما الرامية إلى تهدئة التوترات الإقليمية، بما في ذلك من خلال وقف إطلاق النار الفوري في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وذكر البيت الأبيض في بيان، نشره أمس الأربعاء أن بايدن شكر أمير قطرالشيخ تميم على قيادته الحازمة في تيسير المفاوضات التي وصلت الآن إلى المرحلة النهائية.

واتفق الرئيس الأمريكي وأمير قطر، على ضرورة إنهاء العملية في أقرب وقت ممكن.

واتفق الجانبان وفريقاهما على البقاء في تنسيق وثيق، خلال الأيام المقبلة.

وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل ولبنان على حافة الحرب



أكد ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، أن إسرائيل ولبنان على حافة الحرب وإذا لم نمارس ضبط النفس سنرى نتائج كارثية.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، خلال تصريحات أوردتها "القاهرة الإخبارية"، أن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بمثابة، خطوة إلى الوراء في مسار وقف إطلاق النار بقطاع غزة، داعيا طهران لضبط النفس.

الأوضاع بين إسرائيل ولبنان



وفي وقت سابق من اليوم، أكد علي باقري، القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاته على لبنان و فلسطين هي السبب الوحيد لزعزعة الأمن في المنطقة.

وأضاف القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني باقري، خلال تصريحات له، أن مواصلة الأطراف الأوروبية دورها السلبي وعدم إدانة جرائم الاحتلال من شأنه أن يشجع على نشر العـنف في المنطقة".