وزير اقتصاد لبنان يطمئن بوجود مخزون غذائي لـ 5 أشهر

ياسر رشاد - القاهرة - دعا وزير اقتصاد لبنان، اليوم الخميس، المستهلكين إلى عدم التسرع في شراء السلع حتى لا يساهموا في ارتفاع الأسعار.

يميل كثيرفي لبنان إلى تكديس المواد الغذائية في منازلهم، في وقت تتعالى فيه أصوات الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل ويلوح شبح الحرب الإقليمية في كل مكان، لكن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام طمأن اللبنانيين الخميس، استناداً إلى لقاءات أجراها مع المستوردين.

وقال سلام وزير اقتصاد لبنان في مقابلة مع وسائل الإعلام: "أكدت لي النقابات أن لبنان لديه مخزون يكفي لثلاثة أشهر وأن الشحنات المتوقعة في الميناء في الأسابيع المقبلة يجب أن تكفي لشهرين آخرين، مما يعني أن مخزوننا يغطي الاستهلاك للأشهر الخمسة المقبلة".

وأشار وزير اقتصاد لبنان ، الذي أشار إلى أن لبنان يستورد 90 في المائة من احتياجاته، إلى أنه أعطى تعليماته لتوزيع المواد الغذائية بشكل عادل وفقاً للمناطق، وخاصة تلك التي يوجد فيها نازحون داخلياً بسبب المعارك الدائرة في جنوب لبنان.

لكن أبدى وزير اقتصاد لبنان أسفه لأن اللبنانيين "لم يعودوا يثقون بزعمائهم، لأن السلطات فقدت ثقة شعبها منذ سنوات"، معرباً عن أسفه لأن "القادة الحاليين يعانون من عواقب الفساد وسوء الإدارة في الماضي".

لكن وزير الاقتصاد طلب من اللبنانيين "التضامن في هذه الأوقات الصعبة"، معتقداً أن الأثرياء لا ينبغي أن يفرغوا الرفوف، الأمر الذي من شأنه أن يضر بالأكثر ضعفاً الذين يعيشون من يوم لآخر. خاصة وأن مثل هذا السلوك يهدد بارتفاع الأسعار.

كما أبدى سلام أسفه لأن التهريب لا يزال يلحق الضرر بالسوق اللبنانية، مؤكداً أن السوق الموازية تمثل أكثر من 50 في المائة من السوق القانونية. وأضاف: "سأقترح على مجلس الوزراء توسيع الخلية الأمنية التي أنشئت قبل عامين لإدارة احتكار تخزين القمح، لتشمل جميع السلع".

حزب الله يستهدف موقع المالكية والمرج بالمدفعية والمسيرات



استهدف حزب الله قبل قليل، موقع المالكية ‏بقذائف المدفعية، وموقع المرج بمسيرة انقضاضية، وأصابوهم إصابات مباشرة .‏

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 03:10 من بعد ظهر يوم الخميس 08-08-2024 موقع المالكية ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.