وزير الدفاع الإسرائيلي يقيم حالة الجبهة الداخلية قبل الرد الإيراني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت"، خلال تقييمه للوضع في قيادة الجبهة الداخلية، "أن صمود الجمهور هو ما يسمح لنا باتخاذ القرارات العملياتية الصحيحة".

وأضاف غالانت في تغريدة على موقع "إكس"، "وفي مواجهة محاولات العدو لزرع الخوف على الجبهة الداخلية، يتعين علينا أن نستمر في أسلوب حياة طبيعي قدر الإمكان فنحن نعمل على مدار الساعة لإعطاء الجمهور التحذير المناسب في الوقت الحقيقي".

زيارة قيادة الجبهة الداخلية:

جاءت تصريحات غالانت بعد زيارته اليوم الخميس إلى قيادة الجبهة الداخلية.

وتأتي تصريحات غالانت في وقت تترقب فيه إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأمس الأربعاء قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله "قد يجر لبنان إلى دفع أثمان باهظة جدا وهم لا يستطيعون تخيل ما الذي يمكن أن يحدث".

وأضاف غالانت في بيان أثناء زيارته صباح الأربعاء مناورة عسكرية تحاكي القتال في الحدود الشمالية "تتركز قدرتكم في هذا الوقت هنا على النشاط العملياتي في الدفاع، لكننا نجهز كلا الأمرين للهجوم أيضًا نحن بحاجة إلى الاستعداد، نحتاج إلى الاستعداد، علينا أن نكون جاهزين".