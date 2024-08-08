هاريس توبخ المتظاهرين المناهضين لإسرائيل في ميشيغان

ياسر رشاد - القاهرة - هاجمت نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية الآن، المتظاهرين المناهضين لإسرائيل لمقاطعتهم لخطاب حملتها في ميشيغان ،أمس الأربعاء، وقالت للمحتجين بفظاظة "أنا أتحدث الآن".

محتجون يهاجمون هاريس

في منتصف خطابها تقريبًا، بدأ المتظاهرون في الصراخ، "كامالا، كامالا لا يمكنك الاختباء! لن نصوت للإبادة الجماعية".

كان دعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل نقطة خلاف بين مجموعة من الناخبين الديمقراطيين بين حرب الدولة اليهودية المستمرة مع حماس في غزة.

وردًا على ذلك، أكدت هاريس على حق المحتجين في التعبير عن آرائهم لكنها أشارت إلى أن هذا ليس الوقت والمكان المناسبين. وقالت: "أنا هنا لأنني أؤمن بالديمقراطية. صوت الجميع مهم، لكنني أتحدث الآن". أثار البيان القصير هتافات من أنصار هاريس، الذين كانوا منزعجين بوضوح من الاضطراب.

وشرعت هاريس في الحديث عن المخاطر التي يشكلها الرئيس السابق دونالد ترامب ومشروع 2025، الذي نفاه المرشح الرئاسي الجمهوري مرارًا وتكرارًا، على الديمقراطية. وواصل المحتجون الصراخ في وجه هاريس، مما دفعها إلى أن تصبح أكثر عدوانية.

وقالت هاريس للمرة الثانية: "أنت تعرف ماذا، إذا كنت تريد فوز دونالد ترامب، فقل ذلك، وإلا، فأنا أتحدث".

ومرة ​​أخرى، هتف الحشد العام الحاضر بصوت عالٍ لهاريس لإسكات المحتجين. وسرعان ما تم اصطحابهم خارج المكان في رومولوس بولاية ميشيغان، وهي ضاحية غربية خارج ديترويت.

جاء التبادل اللفظي في الوقت الذي سافرت فيه هاريس وزميلها المعين حديثًا، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، إلى ويسكونسن وميشيغان يوم الأربعاء كجزء من جولة طموحة في ولايات ساحة المعركة هذا الأسبوع. بعد قضاء يوم ثانٍ في ديترويت، ستكون محطات الحملة التالية للزوج في فينيكس ولاس فيجاس.

وتشير الانقطاعات إلى أن حرب إسرائيل في غزة تظل قضية رئيسية بالنسبة لناخبي ميشيغان. تضم ديترويت أكبر تجمع للأميركيين العرب في الولايات المتحدة.

وتحدث ممثلو الحركة الوطنية غير الملتزمة - التي نظمت الناخبين الأساسيين للإدلاء بأصواتهم لصالح "غير الملتزمين" بدلاً من التصويت لصالح بايدن بسبب دعمه لإسرائيل - مع هاريس في تجمع يوم الأربعاء للتعبير عن مخاوفهم بشأن موقف الإدارة بشأن الصراع في غزة.

وفقًا للمجموعة الديمقراطية، قالت ليلى العبد، إحدى مؤسسي الحركة الوطنية غير الملتزمة، لهاريس: "يريد ناخبو ميشيغان دعمك، لكننا بحاجة إلى سياسة من شأنها إنقاذ الأرواح في غزة الآن". "ألتقي بأفراد المجتمع كل يوم في ميشيغان الذين يفقدون عشرات ومئات أفراد الأسرة في غزة. الآن، نحن بحاجة إلى حظر الأسلحة".

في بيان صحفي صدر بعد الاجتماع، قالت المجموعة إن هاريس "أعربت عن انفتاحها على الاجتماع مع قادة الحركة الوطنية غير الملتزمة لمناقشة حظر الأسلحة" على إسرائيل.