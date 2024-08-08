الرئيس الروسي يوقع قانونا يفرض غرامات على تداول مقاطع Trash-stream

ياسر رشاد - القاهرة - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يفرض غرامات بنحو مليون روبل (11.5 ألف دولار) لتداول المقاطع والفيديوهات المصورة والبث المباشرة التي تسمى Trash stream.

يأتي ذلك بعد أن تبنى مجلس "الدوما" الروسي في 31 يوليو قانونا يحظر بث وتداول مقاطع "Trash stream"، وهي فيديوهات بث مباشر يظهر فيها بعض الناس على مواقع ومنصات الإنترنت، ويقومون خلالها بأفعال خطرة أو صادمة أو مهينة ومؤذية وما إلى ذلك، بهدف جني الأرباح المادية من هذه المقاطع.

غرامة على مقاطع "Trash stream"

وحسب الوثيقة، التي تم نشرها رسميا اليوم الخميس، فإن قدر الغرامة يتراوح بين 50 ألفا و100 ألف روبل (575 و1150 دولارا) على المواطنين وبين 100 و200 ألف روبل (1150 و2300 دولار) على المسؤولين، وبين 800 ألف ومليون روبل (9200 و11500 دولار) على الشخصيات الاعتبارية.

وفي كل الأحوال، يقضي القانون بمصادرة المعدات المستخدمة في إنتاج هذه المواد، فضلا عن التغريم.

وتضاف إلى قانون المخالفات الإدارية الروسي قواعد تحدد المسؤولية عن التوزيع غير القانوني للصور ومقاطع الفيديو التي تظهر الأفعال غير القانونية المرتكبة بقسوة وعواقبها، فضلا عن التحريض على ارتكاب مثل هذه الأفعال، ما لم تحتو الأفعال المذكورة على علامات جريمة جنائية.

ولا تسري أحكام القانون على المصنفات العلمية أو الأدبية أو الفنية التي لها قيمة تاريخية أو فنية أو ثقافية، أو مواد وسائل الإعلام المسجلة.

كما لن تنطبق هذه الأحكام على الصور والفيديوهات المخصصة للاستخدام للأغراض العلمية أو الطبية، أو التي تنص على دراستها المناهج التعليمية الحكومية الفيدرالية والبرامج التعليمية الفيدرالية.

ويدخل القانون حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره رسميا.