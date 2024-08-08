صواريخ المقاومة تستهدف الجليل الغربي وصفارات الإنذار تدوي

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن عددًا كبيرًا من الصواريخ سقط بين شلومي ونهاريا في منطقة "غشر هازيف" بالجليل الغربي.

ودوت صفارات الإنذار في يعرا، ومتسوفاه، وشلومي بالجليل الغربي.

استهدف حزب الله التجهيزات ‏التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة .

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 04:35 من بعد ظهر يوم الخميس 08-08-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.‏