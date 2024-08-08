مقتل 27 فلسطينيا باستهداف مدرستين ومنزل في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، أن 12 شخصا قتلوا في ضربات إسرائيلية استهدفت مدرستين في قطاع غزة.

وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني أنه تم انتشال 7 قتلى في استهداف مدرسة "الزهراء" و5 قتلى في استهداف مدرسة "عبد الفتاح حمود" شرقي مدينة غزة.

قصف مراكز قيادة لحماس

من ناحيته قال الجيش الإسرائيلي إنه "قصف مراكز قيادة لحماس في محيط مدرستين بغزة".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت منزلا في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 15 مواطنا وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وكانت مصادر طبية فلسطينية أعلنت، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39699 قتيلا، و91722 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الجيش الإسرائيلي "ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 22 شهيدا و77 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.