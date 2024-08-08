سرايا القدس تنشر مشاهد قصف مغتصبات إسرائيلية في غلاف غزة.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - عرضت سرايا القدس، مشاهد من قصف المغتصبات الإسرائيلية في غلاف غزة برشقة صاروخية، واستخدمت المقاومة صواريخ جراد "صناعة فلسطينية".

صوارخ المقاومة تستهدف الجليل الغربي وصفارات الإنذار تدوي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن عدد كبير من الصواريخ سقط بين شلومي ونهاريا في منطقة "غشر هازيف" بالجليل الغربي.

ودوت صفارات الإنذار في يعرا، ومتسوفاه، وشلومي بالجليل الغربي.

موقع رويسات العلم

استهدف حزب الله التجهيزات ‏التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة .

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 04:35 من بعد ظهر يوم الخميس 08-08-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.‏