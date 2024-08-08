الحوثي: الرد آتٍ لا محالة واختيار السنوار رسالة للعدو الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال عبد الملك الحوثي قائد حركة أنصار الله "الحوثيين" إن تأخر الرد على إسرائيل هو مسألة تكتيكية بحتة، مؤكدا أن الرد حتمي وآتٍ، واختيار السنوار الذي يعرفه العدو والصديق بصلابته، وثباته وحِنكته وجدارته القيادية هو بحد ذاته رسالة مهمة للعدو الإسرائيلي

وأضاف الحوثي في تصريحات صحفية، أن كتائب القسام واصلت رغم الجريمة الكبيرة "اغتيال هنية" أداء مهامها الجهادية بكل فاعلية وبتماسك تام وبجدارة عالية.

وفي السطور التالية أبرز تصريحاته:

مشيرا إلى أن مسار الإسناد مستمر من جنوب لبنان ومن اليمن والعراق، ومسألة الرد حتمية لا شك فيها .

حماس استمرت في نشاطها وتماسكها ولم تبرز مع الجريمة الكبيرة حالات اختلاف أو ضعف أو تراجع في موقفها.

انتخاب القائد المجاهد يحيى السنوار رسالة قاسية يعرفها العدو الإسرائيلي.

المسؤولية تجاه مأساة الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تسقط بالتجاهل، ولا يمكن أن يسقط وزر التفريط فيها باللامبالاة.

صمود وثبات وصبر المجاهدين الأعزاء في غزة مدرسة لكل الأمة ونموذج لكل المسلمين بل ولكل العالم.

الويل لمن خذل المجاهدين في غزة وتآمر عليهم، والويل لكل الماكرين والطاعنين في الظهر ممن يقدمون بإعلامهم وأموالهم ومواقفهم خدمة للعدو.

لا يمكن لأي ضغوط أو ترهيب أن تثنينا عن قرار الرد على العدو الإسرائيلي.

تجلى مع الجريمة الكبيرة التماسك التام لحركة المقاومة الإسلامية حماس فيما كان هدف العدو النيل من صمودها وثباتها والتأثير على قرارها.

الاختيار للقائد الكبير السنوار تأكيد واضح على مواصلة الثبات على الجهاد والاستمرار في الموقف والثبات على المبادئ الأساسية.

الاختيار بإجماع للقائد الكبير السنوار الذي يعرفه العدو والصديق بصلابته وثباته وحِنكته وجدارته القيادية هو بحد ذاته رسالة مهمة للعدو الإسرائيلي.

ردنا حتمي وآت على قصف خزانات الوقود في الحديدة.