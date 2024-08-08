32 شهيدا في غارة إسرائيلية لمدرستين تأويان نازحين وسط وجنوب قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد 29 مواطنا، ظهر اليوم الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرستين تأويان نازحين شرق مدينة غزة، ومنزلين وسط وجنوب قطاع غزة.

وقال مسعفون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنهم نقلوا 15 شهيدا وعدد من الجرحى بعضهم بحالة الخطر، نتيجة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرستي عبد الفتاح حمود والزهراء بمدينة غزة، إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

قصف الاحتلال

وأضاف المسعفون أنهم انتشلوا 8 شهداء عقب قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع، و6 شهداء نتيجة قصف منزل شرق القرارة بمحافظة خان يونس جنوب القطاع.

كما أكد مسعفون من الهلال الأحمر أنهم تمكنوا من انتشال 3 شهداء عقب قصف الاحتلال مجموعة مواطنين بمنطقة الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وسط القطاع.