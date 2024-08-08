رستم زار الحلبي منوها بانجازه الامتحانات الرسمية وعرض لواقع المدارس الرسمية في عكار

زار النائب أحمد رستم، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في مكتبه في الوزارة، وهنأه على "انجازه امتحانات الشهادات الرسمية في الموعد المحدد لها واصدار النتائج ضمن الإطار الزمني المعقول رغم كل الظروف المحيطة بالبلد، متجاوزا رهانات المشككين باحتمالية عدم انجازها أو إلغائها" وفق بيان المكتب الاعلامي للنائب رستم.

كما نقل رستم، وفق البيان "واقع المدارس الرسمية المزري في محافظة عكار وما تعانيه في ظل الانقطاع الدائم والمستمر للكهرباء وحاجتها إلى نظام طاقة شمسية إضافة إلى ضرورة صيانة وترميم بعضها.

وقد وعد الحلبي بزيارة ميدانية إلى مدارس عكار وتأمين كافة مستلزمات العام الدراسي الجديد، حتى يتسنى للطالب متابعة دراسته ضمن الإطار الجغرافي لبلدته".