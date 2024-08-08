الأرشمندريت ديب ترأس قداسًا احتفاليًا في دير المخلص بمناسبة عيد التجلي وعيد الدير

ترأس الرّئيس العام للرهبانيّة المخلصيّة الأرشمندريت أنطوان ديب، قدّاسًا احتفاليًّا لمناسبة عيد التجلّي وعيد دير المخلص، في كنيسة دير المخلص- جون، حضره راعي أبرشيّة صيدا ودير القمر لطائفة الرّوم الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد، مطران صور لطائفة الرّوم الكاثوليك جورج اسكندر، عدد من الرّؤساء العامين، وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، والنواب: فريد البستاني وبلال عبد الله وميشال موسى.
وبعد تلاوة الإنجيل المقدّس، ألقى الأرشمندريت ديب عظةً من وحي المناسبة.
وبعد القدّاس، تقبّل ديب والكهنة التّهاني بالعيد، ثمّ أُقيم عشاء في الدّير على شرف الحضور.
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