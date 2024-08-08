شخصيات دينية زارت مستشفى تعنايل العام للتنويه بخطوة صاحبه الجديد في توسعته وتطويره

استضاف صاحب مستشفى تعنايل العام ابراهيم سلوم مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم،المفتي الجعفري الشيخ احمد طالب، راعي ابرشية زحلة والبقاع للطالفة المارونية المطران جوزف معوض، راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت انطونيوس الصوري، وعدد من الفعاليات الدينية.

وأكد سلوم بأننا "نجمع اليوم الصورة النقية لوطننا وبحضوركم نؤكد على التعايش الحقيقي ووجودنا جميعا يشدد على أن لبنان بوحدته هو بخير رغم كل الظروف".

ولفت الى أننا "أردنا تقديم الرعاية الصحية والطبية لأهلنا في البقاع من خلال شرائنا لهذا المستشفى الذي سنحوله الى مستشفى جامعي بإدارة ومواصفات صحية عالمية وسيكون بإدارة سويسرية ونحن سنكون جنبا الى جنب مع باقي المستشفيات لنكمل بعضنا البعض ولا نريد المنافسة بل تقديم ما يحتاجه اهلنا من خدمات استشفائية وطبية".

وأشار الغزاوي، الى أن "هذا الصرح الاستشفائي سيكون عونا لأهلنا كما عودنا ابراهيم سلوم على لمساته الإنسانية.

والقى المطران ابراهيم مخايل ابراهيم كلمة نوه فيها بهذا الانجاز الذي لم تقف عنده كل ما نعيشه اليوم من ظروف صعبة وشجع المطران ابراهيم هذه الخطوة التي ستعين اهلنا الذين يدفعون الكثير في رحلة الانتقال إلى بيروت".