الجميل التقى افرام وتأكيد ضرورة وقف التصعيد حمايةً للبنان من أي ارتدادات

التقى رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب سامي الجميل، في مكتبه في بكفيا، رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النّائب نعمة افرام، وجرى عرض لآخر التطوّرات، لا سيّما "التّهديدات المتبادلة وخطر توسّع الحرب، والمعاناة الّتي يعيشها أبناء الجنوب في شكل خاص واللّبنانيّون بشكل عام"، بحسب بيان للكتائب.

ولفت البيان إلى أنّه "كان تأكيد على ضرورة وقف التّصعيد، حمايةً للبنان من أيّ ارتدادات لا يمكن أن يتحمّلها، في ظلّ تصاعُد وتيرة الاعتداءات وارتفاع الخسائر على مختلف الصّعد".