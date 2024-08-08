اولمبياد باريس: ليتيسيا عون تعبر الى نصف نهائي مسابقة التايكواندو

نجحت اللبنانية ​ليتيسيا عون​ في حجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي مسابقة التايكواندو لوزن تحت 57 كلغ ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وتأمل ليتيسيا في مواصلة تألقها وتحقيق انجاز أولمبي لبلادها في هذه الاولمبياد.

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