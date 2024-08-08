اشارت وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان في بيان، الى ان "ما تم تداوله اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، من فيديو يُظهر بوارج وحاملات عسكرية ترسو عند أحد المرافئ اللبنانية، هو خبر عار من الصحة تماما."
ولفت البيان الى "إن الوزارة تؤكد مجددا لجميع وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها ، بأنها كانت ولا زالت المرجع الصالح والوحيد لاستقاء أي معلومات تتعلق بجميع المرافق التابعة لها ، ولاسيما المرافئ منها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاشغال: الخبر المتداول عن رسو بوارج عسكرية في احد المرافئ عار من الصحة تماما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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