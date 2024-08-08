حزب الله يقصف مقر كتيبة للواء الغربي ومنصات القبة الحديدية بصواريخ الكاتيوشا 

ياسر رشاد - القاهرة - قصف حزب الله مقر قيادة الكتيبة التابعة ‏للواء الغربي بصواريخ بركان، منصات ‏القبة الحديدية ومرابض مدفعية العدو وانتشار آلياته في منطقة خربة منوت في الجليل الغربي ‏المحتل بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

مقر قيادة الكتيبة التابعة ‏للواء الغربي

وأعلن حزب الله في بيان عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة مجدل زون، قصف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الخميس 08-08-2024 ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابعة ‏للواء الغربي) بصواريخ بركان.

الجليل الغربي ‏المحتل

وأضاف حزب الله: وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الدوير، قصف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الخميس 08-08-2024 بصليات من صواريخ الكاتيوشا منصات ‏القبة الحديدية ومرابض مدفعية العدو وانتشار آلياته في منطقة خربة منوت في الجليل الغربي ‏المحتل.‏