حزب الله يقصف مقر كتيبة للواء الغربي ومنصات القبة الحديدية بصواريخ الكاتيوشا 

ياسر رشاد - القاهرة - قصف حزب الله مقر قيادة الكتيبة التابعة للواء الغربي بصواريخ بركان، منصات القبة الحديدية ومرابض مدفعية العدو وانتشار آلياته في منطقة خربة منوت في الجليل الغربي المحتل بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
مقر قيادة الكتيبة التابعة للواء الغربي
وأعلن حزب الله في بيان عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة مجدل زون، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 08-08-2024 ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابعة للواء الغربي) بصواريخ بركان.
الجليل الغربي المحتل
وأضاف حزب الله: وردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الدوير، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 08-08-2024 بصليات من صواريخ الكاتيوشا منصات القبة الحديدية ومرابض مدفعية العدو وانتشار آلياته في منطقة خربة منوت في الجليل الغربي المحتل.