بعد فيديو رسو بوارج عسكرية في أحد مرافئها.. لبنان ترد

ياسر رشاد - القاهرة - علقت لبنان، اليوم الخميس، على مقطع مصور متداول على مواقع التواصل، والذي يزعم رسو بوارج وحاملات عسكرية عند أحد المرافئ اللبنانية.

ونفت وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان أن ما يتم تداوله، مشيرة إلى أنه "خبر عار من الصحة تماما"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقالت الوزارة إنها "تؤكد مجددا لجميع وسائل الإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها كانت ولا زالت المرجع الصالح والوحيد لاستقاء أي معلومات تتعلق بجميع المرافق التابعة لها، ولا سيما المرافئ منها".

وزارة الدفاع الأمريكية

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قالت يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، بنشر سفن حربية وطائرات مقاتلة إضافية في المنطقة، "لتخفيف احتمالات التصعيد الإقليمي من جانب إيران أو وكلائها".

وقالت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، في بيان إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، "أمر بإجراء تعديلات على الموقف العسكري الأمريكي، بغرض تحسين حماية القوات الأمريكية، وزيادة الدعم للدفاع عن إسرائيل، وضمان استعداد أمريكا للرد على مختلف الطوارئ".

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، يجرّ بلاده لدفع ثمن كبير، حيث نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن غالانت خلال تفقده للمنطقة الشمالية الإسرائيلية أمام حزب الله اللبناني، أن نصر الله ربما يدفع بلاده إلى دفع ثمن كبير.

وذكرت الصحيفة أن غالانت قام بتفقد المنطقة الشمالية خلال مناورة تحاكي الحرب أمام حزب الله، وأوضح أنه "من المحتمل تدهور هذه المعركة نحو الحرب مع الحزب اللبناني وهذا أمر واقعي وليس نظريا"، على حد قوله.