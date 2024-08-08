الولايات المتحدة وبريطانيا تشنان هجمات جوية على مدينة الحديدة اليمنية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت قناة "المسيرة" إن الطيران الأمريكي والبريطاني شن هجمات جوية على مدينة الحديدة في اليمن.

وقالت القناة على "تلغرام": "طيران العدوان الأمريكي البريطاني الاستطلاعي يشن غارتين على منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة".

ولم تكشف القناة اليمنية عن عواقب الضربات.

القيادة المركزية الأمريكية

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت في بيان أصدرته فجر يوم الخميس أن قوات القيادة المركزية دمرت خلال الـ 24 ساعة الماضية طائرتين بدون طيار ومحطة تحكم أرضية وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكرت أن هذه الأسلحة كانت تشكل تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.