صحيفة: 3 دول عربية رفضوا المشاركة في قوة حفظ السلام بغزة بعد الحرب

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الأربعاء 06 أغسطس 2024، عن ثلاث دول عربية أعربوا عن رفضهم المشاركة في قوة حفظ السلام في غزة ، باليوم التالي للحرب.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن الأردن وقطر والسعودية رفضوا طلبات المشاركة في قوة حفظ السلام في غزة بعد الحرب.

يأتي ذلك على غرار دولة الإمارات، التي أعربت الشهر الماضي عن دعمها لتشكيل قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة كمرحلة انتقالية وكخطوة تمهيدية لإقامة دولة فلسطينية.

وكان موقع والا العبري، قد قال إن نتنياهو يرغب بدور للإمارات في قطاع غزة بعد الحرب، ويُريد منها إرسال جنودها إلى غزة وتمويل إعادة الإعمار وتغيير مناهج التعليم في غزة “لنزع التطرف” عن الفلسطينيين. وفق قوله

المصدر : وكالات