التضخم الأساسي السنوي يتباطأ إلى 24.4% في يوليو.. والشهري سالب 0.5%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي الصادر للبنك المركزي المصري، إلى 24.4% في يوليو 2024 مقابل 26.6% في يونيو 2024.

وأوضح في بيان له على موقعه الإلكتروني اليوم، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين تراجع إلى سالب 0.5% في يوليو الماضي مقابل 1.3% في ذات الشهر من العام السابق و1.3% في يونيو 2024.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن تراجع معدل التضخم على مستوى المدن إلى 25.7% في يوليو الماضي من 27.5% في يونيو.

ورغم تباطؤ معدل التضخم للشهر الخامس على التوالي فإنه لا يزال فوق مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الأخير من العام الجاري.