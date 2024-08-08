نجاح أول عملية لعلاج "لا ارتخائية المريء" باستخدام تقنيات مناظير الفراغ الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، أنه استعدادًا لبدء المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان القولون، وفي إطار التطوير المستمر للعمل بالمستشفيات الجامعية، وبرعاية الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد هاشم عبد اللاه، عميد كلية الطب بقنا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تم تطوير وتحديث وحدة مناظير الجهاز الهضمي لتقديم أحدث التقنيات العلاجية في هذا المجال، بدعم من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.

وصرح الدكتور حسام إسماعيل، رئيس قسم الأمراض الباطنة، والدكتور عبادي عبد اللاه، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، بنجاح فريق طبي من القسمين في إجراء أول عملية شق لعضلة المريء باستخدام منظار الجهاز الهضمي، والتي تعد أحدث تقنية علاجية لمرض "أكلازيا المريء".

وأضاف الدكتور محمد تاج سعيد، رئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفيات قنا الجامعية، أن المريضة، التي تبلغ من العمر 65 عامًا، كانت تعاني من مرض يُدعى "لا ارتخائية المريء" (Achalasia)، الذي يسبب صعوبة بالغة في البلع. وقد تم علاجها بعمل شق لعضلة المريء باستخدام منظار الجهاز الهضمي، وهو ما يُعرف بتقنية POEM (Per-Oral Endoscopic Myotomy)، التي تعد أحدث التقنيات العلاجية لهذا المرض، وهي إحدى تقنيات مناظير الفراغ الثالث (Third Space Endoscopy) التي يتطلب تنفيذها توافر أجهزة مناظير، وأجهزة كي حراري، ومستلزمات طبية متطورة تم إدخالها حديثًا ضمن منظومة العمل، لتوفير خدمة طبية حديثة وراقية لأهالي إقليم جنوب الصعيد الذين يعانون من مرض أكلازيا المريء، أو أورام سطحية في الجهاز الهضمي، بدلاً من رحلات العلاج المكلفة.