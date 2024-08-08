مدبولي: الوضع الاقتصادي مستقر والاحتياجات الاستراتيجية متوفرة بشكل كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

طمأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المواطن، قائلًا: الحمد لله الأوضاع الاقتصادية مستقرة، واستوعبنا تمامًا الهزات الاقتصادية التي حدثت على مدار الأسبوع.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة،: "اقتصاد الدولة كان قادرًا على التعامل مع هذا الأمر بمنتهى الاحترافية، ولدينا الموارد المالية والنقدية التي تمكننا، واحتياطي مصر يغطي 8 أشهر".

وتابع: "الأمور مستقرة تمامًا في هذا الشأن، ولا نتأخر عن تدبير موارد العملة الأجنبية مستلزمات الإنتاج والمواد الخام"، مؤكدًا أنه يتابع مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة ورئيس هيئة الدواء حل مشكلة نقص الأدوية.

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