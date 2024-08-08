أردوغان: نسعى مع قطر لتكثيف جهود إحلال السلام في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن تركيا تسعى مع قطر إلى تكثيف الجهود الرامية لإحلال السلام والهدوء الدائمين في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى العاصمة التركية أنقرة، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وبحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، قال أردوغان، خلال اللقاء إن إسرائيل وعبر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أظهرت مرة أخرى أنها لا تنوي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي المتزايد في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن تركيا تواصل العمل من أجل التوصل إلى حل يرسي السلام والهدوء الدائمين في المنطقة، وأنها تعتزم بالتعاون مع قطر زيادة الجهود الرامية لتحقيق نتائج في هذا الصدد.

وبيّن الرئيس التركي أن إسرائيل تسعى إلى زيادة التوتر في المنطقة من خلال هجماتها في كل من الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي المتزايد في الآونة الأخيرة.

من جهة أخرى، لفت الرئيس أردوغان إلى عزم تركيا التام على الارتقاء بالتعاون مع قطر إلى مستويات أعلى في المجالات السياسية والعسكرية والتجارية والثقافية، وخصوصا العلاقات الاقتصادية.

وأوضح أن التضامن بين البلدين سيتعزز من خلال الخطوات التي سيتم اتخاذها في الفترة القادمة.

من جهة أخرى ، ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه جرى خلال اللقاء، بحث كافة أوجه التعاون والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في جميع المجالات، كما تناول اللقاء مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما مناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

يشار إلى أن قطر ومصر والولايات المتحدة تقوم بدور الوساطة في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس.