تطور تحويلات المصريين بالخارج في آخر 4 سنوات "رسم تفاعلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2024 تحسنا بعد تحرير سعر الصرف في مارس والقضاء على السوق السوداء بعد أن تراجعت بشدة العام السابق له.

كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعت بنحو 30% خلال العام المالي قبل الماضي 2022- 2023 بسبب انتشار السوق السوداء وأزمة النقد الأجنبي.

كان البنك المركزي قال إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت للمرة الرابعة على التوالي مسجلة أكثر من الضعف خلال شهر يونيو عند نحو 2.6 مليار دولار بفضل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار.

ويقدم الخليج 365 في السطور التالية تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الرسم التفاعلي التالي: