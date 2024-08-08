أمطار غزيرة تضرب شرق العوينات وترفع حالة الطوارئ في الوادي الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهدت منطقة شرق العوينات جنوب محافظة الوادي الجديد، مساء الخميس، سقوط أمطار غزيرة تزامنت مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

ورفع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى في جميع المراكز الإدارية بالمحافظة، تحسبًا لحالة عدم الاستقرار الجوي التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية، والتي حذرت من أمطار متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.

وجه المحافظ بتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية للتعامل مع أي طوارئ وتلقي البلاغات من المواطنين بشكل فوري، كما ناشد المواطنين توخي الحذر على الطرق السريعة وتقليل التنقل حتى تستقر الأحوال الجوية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض بعض المحافظات لتقلبات جوية حادة تشمل أمطارًا غزيرة، عواصف رعدية، ورياحًا محملة بالرمال والأتربة. وأدت الأمطار والسيول التي اجتاحت جنوب الوادي الجديد إلى اضطرابات، وتحولت الصحاري الجنوبية إلى بحيرات كبيرة بعد تساقط كميات كبيرة من المياه على مدار 5 أيام متتالية.