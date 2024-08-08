رئيس الوزراء يكشف موعد انتهاء أزمة الأسمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن مصير أزمة الأسمدة التي تعاني منها الأسواق خلال الفترة الحالية.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، "أجرينا اجتماعات مع كافة شركات الأسمدة، وذلك بعد نقص الغاز الطبيعي والذي أدى إلى نقص الأسمدة.

تابع رئيس الوزراء: "وبالتالي كان التركيز على توفير أكبر قدر من التزامات الشركات لوزارة الزراعة، وسنعلن خلال الفترة المقبلة كيف نتحرك لتحقيق الاستقرار في سوق الأسمدة، وفي الشهر القادم ستكون الأمور استقرت".