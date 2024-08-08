شكرا لقرائتكم خبر عن "حريات الصحفيين" تثمن توجيهات الرئيس السيسى بالإفراج عن 600 من المحكوم عليهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلىالخميس، 08 أغسطس 2024 06:38 م
ثمنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء.
وطالبت اللجنة بإدراج أسماء الصحفيين المحكوم عليهم سواء كانوا نقابيين، أو غير نقابيين ضمن قائمة العفو، كما تطالب اللجنة بإدراج أسماء المحكوم عليهم من سجناء الرأي ضمن القائمة.
وكررت اللجنة طلباتها الدائمة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، ومن بينهم المحبوسون احتياطيًا لفترات تخطت فترة الحبس الاحتياطي القانونية.
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