شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بالمؤتمر: قرار العفو الرئاسى يعكس اهتمام الرئيس بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

ثمن القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، مؤكدا أن القرار يعكس مدي إستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني وتقديرة للجهود القائمين عليه.



وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن توجيهات الرئيس بالإفراج عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، تعكس الاستمرار في خلق أجواء طيبة تساعد على استمرار حالة الاصطفاف الوطني الذي نعيشه الآن ، وأن استمرار موجات الإفراج تؤكد نجاح الحوار الوطني .



وأعرب نائب رئيس حزب المؤتمر عن تقديرة للنهج الذي تنتهجه الدوله المصرية بقيادة الرئيس السيسي نحو ترسيخ مبدأ أن الخلاف لا يفسد للوطن قضية، وهو الشعار الذى كان عنوانا للمرحلة الأولى من الحوار الوطني الذي أثري الحياة السياسية المصرية وجمع شمل الشارع السياسي المصري على طاوله نقاش واحدة.

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وذلك تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة لسيادته.