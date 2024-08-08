شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب": توجيه الرئيس السيسي بالعفو عن محكوم عليهم انتصار لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، هى انتصار لحقوق الإنسان، بتفعيل الحقوق الدستورية للرئيس بالعفو عن المحكوم عليهم، وتأكيد على أن الرئيس السيسي رئيس لكل المصريين وداعم للحريات من أجل مصر والمصريين.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع بالنواب، أنه وضح منذ البداية سير الرئيس السيسي وفق نهج واستراتيجية وطنية هدفها وحدة المصريين وجبر الخواطر ودعم تماسك الأمة ووحدتها، وأن القرارات الإنسانية التي تتخذها القيادة السياسية مع المصريين هى منهج ومسار الحياد ولا تراجع عنه.

وبين المصري أن العفو الرئاسي في غير المناسبات الرسمية عن المحكوم عليهم المنطبق عليهم الشروط أثلج صدور الجميع ، ورسم البهجة والفرحة على وجوه أهاليهم وذويه.

وتقدم وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بتحية إعزاز وتقدير للرئيس السيسي الذي استشعر الآلام المصريين ، وبدلها بفرحه وسرور.

وشكر وكيل لجنة الدفاع بالنواب وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بقيادة الوزير اللواء محمود توفيق الذي حقق طفرة غير مسبوقة، في مراكز الإصلاح والتأهيل التي حولت حياة المحكوم عليهم إلي حياة آدمية تليق بمصر في الجمهورية وباتت تحمل عنوان حياة كريمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وذلك بإعداد أماكن احتجاز ومراكز تأهيل وإصلاح مطابقة للمواصفات العالمية ومع معايير حقوق الإنسان.