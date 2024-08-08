اشارت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مستشار للرئيس الأوكراني، الى ان كييف تسيطر الآن على محطة لقياس الغاز على بعد 5 أميال داخل روسيا.
واوضح مستشار للرئيس الأوكراني بان كييف لم تتعرض بعد لانتقادات واشنطن بسبب الهجوم عبر الحدود.
كما نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي بان واشنطن تتواصل مع كييف لمعرفة تفاصيل التوغل داخل الأراضي الروسية وأهدافه.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست عن مستشار للرئيس الأوكراني: كييف تسيطر الآن على محطة لقياس الغاز على بعد 5 أميال داخل روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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