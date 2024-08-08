واشنطن بوست عن مستشار للرئيس الأوكراني: كييف تسيطر الآن على محطة لقياس الغاز على بعد 5 أميال داخل روسيا

اشارت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مستشار للرئيس الأوكراني، الى ان كييف تسيطر الآن على محطة لقياس الغاز على بعد 5 أميال داخل روسيا.

واوضح مستشار للرئيس الأوكراني بان كييف لم تتعرض بعد لانتقادات واشنطن بسبب الهجوم عبر الحدود.

كما نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي بان واشنطن تتواصل مع كييف لمعرفة تفاصيل التوغل داخل الأراضي الروسية وأهدافه.