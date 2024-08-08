"وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي: حذرنا إيران من أنها قد تتعرض لضربة مدمرة إذا شنت هجوما كبيرا على إسرائيل"

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي، أننا "حذرنا إيران من أنها قد تتعرض لضربة مدمرة إذا شنت هجوما كبيرا على إسرائيل"، لافتاً الى أننا "بعثنا رسالة لإيران بأن هناك خطرا لحدوث تصعيد إذا شنت هجوما انتقاميا كبيرا".
ولفتت الصحيفة، الى أننا "حذرنا إيران من عواقب على اقتصادها واستقرار حكومتها إن شنت هجوما كبيرا، ورسالتنا إلى طهران لم تتضمن تهديدا بتنفيذ ضربة أميركية ضد أهداف في إيران".
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