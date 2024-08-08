"أكسيوس": زيارة كوريلا لإسرائيل تهدف لتعزيز التنسيق تحسبا لهجوم محتمل من قبل حزب الله وإيران

نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أن "قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا يزور إسرائيل للمرة الثانية خلال أسبوع"، لافتةً الى أن "زيارة كوريلا لإسرائيل تهدف لتعزيز التنسيق تحسبا لهجوم محتمل من قبل حزب الله وإيران".
وكان قدوصل قائد القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا، إلى إسرائيل، الاثنين، لتقييم الوضع الأمني وسط التوترات في المنطقة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
والتقى كوريلا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي وأجريا تقييماً مشتركاً للوضع على الصعيدين الأمني والاستراتيجي، فضلاً عن الاستعدادات المشتركة في المنطقة، كجزء من الرد على التهديدات في الشرق الأوسط"، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.
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