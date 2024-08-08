غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في قرية "الشعيرات" بريف حمص

اشارت وسائل اعلام سورية الى وقوع غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في قرية "الشعيرات" بريف حمص. وفي السياق، اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى قصف إسرائيلي لمطار حمص في سوريا.

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