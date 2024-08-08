ترامب: قريبون جدا من حرب عالمية ولدينا قادة لا يعرفون كيفية التعامل معها

اعتبر المرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية دونالد ترمب بان الولايات المتحدة في أخطر وضع ممكن الآن اقتصاديا وأمنيا، ولدينا الكثير من الأشياء السيئة القادمة قد تنتهي بنا إلى ما يشبه الكساد الكبير. واردف "نحن قريبون جدا من حرب عالمية ولدينا قادة لا يعرفون كيفية التعامل معها".
واقترح ترامب خلال مؤتمر صحافي نادر في فلوريدا، إجراء ثلاث مناظرات تلفزيونية مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس خلال أيلول، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني المقبل. وقال "لقد اتفقنا مع قناة "فوكس" على الرابع من أيلول، مع "أن بي سي" لـ10 أيلول، ومع "ايه بي سي" في 25 أيلول"، مضيفاً "آمل بأن توافق" نائبة الرئيس على ذلك.
وتعهد ترامب بـ"انتقال سلمي" للسلطة في حال كانت الانتخابات الأميركية "نزيهة".
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