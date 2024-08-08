"ايه بي سي": هاريس وترامب وافقا على إجراء مناظرة في 10 أيلول

أعلنت شبكة "ايه بي سي" الأميركية، أن "الديموقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب وافقا على المشاركة في مناظرة تلفزيونية في 10 أيلول، قبل خوضهما الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني".

وأكدت القناة، أن "كل من نائبة الرئيس هاريس والرئيس السابق ترامب أكدا مشاركتهما في مناظرة عبر ايه بي سي".

وكان قد اقترح المرشح الجمهوري دونالد ترامب إجراء ثلاث مناظرات تلفزيونية مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس خلال أيلول، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني المقبل.

وذكر الرئيس الأميركي السابق خلال مؤتمر صحافي نادر في فلوريدا "لقد اتفقنا مع (قناة) فوكس على الرابع من أيلول، مع أن بي سي لـ10 أيلول، ومع ايه بي سي في 25 أيلول"، مضيفاً "آمل بأن توافق" نائبة الرئيس على ذلك.