أعلنت شبكة "ايه بي سي" الأميركية، أن "الديموقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب وافقا على المشاركة في مناظرة تلفزيونية في 10 أيلول، قبل خوضهما الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني".
وأكدت القناة، أن "كل من نائبة الرئيس هاريس والرئيس السابق ترامب أكدا مشاركتهما في مناظرة عبر ايه بي سي".
وكان قد اقترح المرشح الجمهوري دونالد ترامب إجراء ثلاث مناظرات تلفزيونية مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس خلال أيلول، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني المقبل.
وذكر الرئيس الأميركي السابق خلال مؤتمر صحافي نادر في فلوريدا "لقد اتفقنا مع (قناة) فوكس على الرابع من أيلول، مع أن بي سي لـ10 أيلول، ومع ايه بي سي في 25 أيلول"، مضيفاً "آمل بأن توافق" نائبة الرئيس على ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر "ايه بي سي": هاريس وترامب وافقا على إجراء مناظرة في 10 أيلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.