الخارجية الاميركية: الإجراء الإسرائيلي بحق أفراد في السفارة النرويجية ليس مفيداً

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن إعلان إسرائيل أنها ستلغي الصفة الدبلوماسية لأفراد في السفارة النرويجية مكلَّفين بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية، هو إجراء غير مفيد، مذكّراً بدور أوسلو في السعي نحو السلام في الشرق الأوسط.

واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين: "لا نعتقد بأن الخطوات التي تحول دون أدائهم هذا الدور هي مفيدة على وجه التحديد".

وأعلنت إسرائيل أنها ستلغي الصفة الدبلوماسية لأفراد في السفارة النرويجية في غضون سبعة أيام، ردّاً على اعتراف الحكومة النرويجية بدولة فلسطين. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان: «أمرت اليوم بوقف أي تمثيل للسفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية»، مضيفاً أن "هناك ثمناً للسلوك المعادي لإسرائيل".

ورداً على ذلك، استدعت النرويج ممثلة إسرائيل للاحتجاج على هذا القرار، كما أعلن وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي في مؤتمر صحفي. وقال: "قبل قليل، استدعيت ممثلة إسرائيل لدى النرويج والتقيتها في وزارة الخارجية للاحتجاج على هذا القرار. تقيّم الحكومة النرويجية الآن الإجراءات الأخرى التي سنتخذها".