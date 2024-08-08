هيئة الطوارئ المدنية: اطلاق خطة لتأمين منازل النازحين الاسبوع المقبل

أعلنت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" في بيان، أنها "وامام المشهد المؤسف الذي تتابعه في ما يخص رفع اسعار بدلات ايجار الشقق بشكل خيالي و غير مسبوق، استغلالا لازمة نزوح الاخوة المواطنين من مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت الى مناطق أخرى هربا من الحرب الراهنة، ستطلق "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" الاسبوع المقبل خطة لتأمين منازل للاخوة النازحين بعيدا عن اي استغلال لازماتهم وبالتعاون مع المواطنين الشرفاء وانطلاقا من ضرورة تكريس حالة الانصهار والتضامن الوطني في هذه الظروف الاستثنائية الراهنة".

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