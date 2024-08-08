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"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي لحماية مسلمي الروهينجيا في ميانمار

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واس- جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أدانت منظمة التعاون الإسلامي الجرائم البشعة التي ارتكبها كل من الجيش في ميانمار وقوات أركان ضد المسلمين الروهينجيا في ميانمار.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لضمان أمن وحماية المسلمين الروهينجيا في ميانمار، ولتوفير الإغاثة الإنسانية للذين هم في أمس الحاجة إليها، خاصة في بلدات مونداو وبوذيداونغ.
كما دعت المجتمع الدولي إلى مساءلة مرتكبي هذه الأعمال الشنيعة بموجب القانون الدولي.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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