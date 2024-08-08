شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيسيف": تصاعد العنف في الشرق الأوسط سيؤدي لنتائج كارثية على الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

حماية المدنيين

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" من أن تصاعد العنف في الشرق الأوسط سيؤدي إلى نتائج كارثية على الأطفال، مهددًا حياتهم ومستقبلهم.ودعت المديرة الإقليمية لليونيسف، أديل خضر في بيان اليوم إلى التهدئة الفورية لحماية الأطفال.وأشارت إلى أن تصاعد العنف في الأشهر الأخيرة أدى إلى مقتل آلاف الأطفال في فلسطين ولبنان ومرتفعات الجولان المحتلة.وأوضحت أن الأطفال يتعرضون لإصابات جسدية ونفسية خطيرة، وفقدوا منازلهم ويعيشون في حالة مستمرة من الخوف وعدم الاستقرار، مؤكدة ضرورة التزام الأطراف المتنازعة بحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية وفق القانون الإنساني الدولي.