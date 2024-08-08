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"يونيسيف": تصاعد العنف في الشرق الأوسط سيؤدي لنتائج كارثية على الأطفال

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واس- واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" من أن تصاعد العنف في الشرق الأوسط سيؤدي إلى نتائج كارثية على الأطفال، مهددًا حياتهم ومستقبلهم.
ودعت المديرة الإقليمية لليونيسف، أديل خضر في بيان اليوم إلى التهدئة الفورية لحماية الأطفال.

حماية المدنيين

وأشارت إلى أن تصاعد العنف في الأشهر الأخيرة أدى إلى مقتل آلاف الأطفال في فلسطين ولبنان ومرتفعات الجولان المحتلة.
وأوضحت أن الأطفال يتعرضون لإصابات جسدية ونفسية خطيرة، وفقدوا منازلهم ويعيشون في حالة مستمرة من الخوف وعدم الاستقرار، مؤكدة ضرورة التزام الأطراف المتنازعة بحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية وفق القانون الإنساني الدولي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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