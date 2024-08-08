وزارة الدفاع السورية: إصابة 4 عسكريين بجروح في قصف إسرائيلي على المنطقة الوسطى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع السورية أن أربعة من أفراد الجيش السوري أصيبوا بجروح نتيجة قصف جوي إسرائيلي استهدف مواقع في المنطقة الوسطى من سوريا في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القصف أسفر أيضًا عن وقوع بعض الخسائر المادية في المنشآت المستهدفة.





وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم، وتمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ الإسرائيلية قبل أن تصل إلى أهدافها، إلا أن بعضها نجح في الوصول وإحداث أضرار مادية وإصابات بشرية. ولم يحدد البيان المواقع التي تعرضت للقصف أو طبيعة الأضرار بالتفصيل.





وأضافت وزارة الدفاع أن هذا الهجوم يأتي في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي تهدف إلى دعم الجماعات المسلحة وإضعاف القدرات الدفاعية السورية. وأكدت الوزارة أن الجيش السوري يحتفظ بحقه في الرد على هذه الهجمات في الوقت والمكان المناسبين.





من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام محلية أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في محيط مدينة حمص، وأن أصداء الانفجارات سُمعت في عدة مناطق مجاورة. وذكرت تقارير أولية أن الهجوم تسبب في انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق القريبة من مواقع القصف.





وتأتي هذه الضربة في إطار سلسلة من الهجمات التي نفذتها إسرائيل داخل الأراضي السورية خلال السنوات الأخيرة، حيث تقول إنها تستهدف مواقع إيرانية وأخرى تابعة لحزب الله اللبناني، فيما تؤكد دمشق أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد.





شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية تعلن إلغاء جميع الرحلات المبرمجة إلى تل أبيب





أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية، اليوم، عن إلغاء جميع الرحلات المبرمجة إلى تل أبيب حتى إشعار آخر. وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن هذا القرار يأتي في ضوء التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، وحرصاً منها على سلامة ركابها وأطقمها الجوية.





وأضافت يونايتد إيرلاينز أن القرار تم اتخاذه بعد تقييم دقيق للمخاطر الأمنية الحالية، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب بالتعاون مع الجهات المعنية لتحديد موعد استئناف الرحلات عند توفر الظروف المناسبة. وأشارت الشركة إلى أنها تقدم خيارات بديلة للمسافرين المتأثرين، بما في ذلك استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز على رحلات أخرى.





ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في الأعمال العسكرية والتوترات السياسية، مما دفع العديد من شركات الطيران الدولية إلى إعادة تقييم عملياتها في المنطقة. وأفادت تقارير إعلامية أن إلغاء الرحلات إلى تل أبيب قد يؤثر على مئات المسافرين يومياً، خاصةً أن يونايتد إيرلاينز كانت تُعد واحدة من أكبر شركات الطيران التي توفر رحلات مباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.





من جانبها، أعربت السلطات الإسرائيلية عن أملها في أن يكون هذا الإجراء مؤقتاً، مؤكدة أنها تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المطارات والرحلات الجوية.





الهلال الأحمر اليمني: ارتفاع عدد المفقودين جراء السيول في 7 محافظات





أعلن الهلال الأحمر اليمني عن ارتفاع عدد المفقودين جراء السيول التي اجتاحت سبع محافظات في اليمن إلى 12 شخصاً، وذلك إضافة إلى تأكيد وفاة 45 شخصاً بسبب الكارثة الطبيعية التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.





وفي بيان صدر عن الهلال الأحمر اليمني، تم التأكيد على أن السيول الغزيرة التي اجتاحت العديد من المناطق تسببت في تدمير واسع للبنية التحتية والمنازل، مما أدى إلى نزوح العديد من الأسر التي باتت بلا مأوى. وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر تعمل على مدار الساعة في محاولة للبحث عن المفقودين وإنقاذ المتضررين، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني يزداد سوءاً في ظل استمرار الأحوال الجوية السيئة.





وتواصل السلطات المحلية في المحافظات السبع المتضررة التنسيق مع الهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى لتقديم المساعدات العاجلة للنازحين والمتضررين، بما في ذلك توفير المأوى والغذاء والمستلزمات الأساسية. وأكد الهلال الأحمر أن الأوضاع الحالية تتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لدعم جهود الإغاثة في اليمن.





يُذكر أن اليمن يعاني منذ سنوات من أوضاع إنسانية صعبة بسبب الحرب المستمرة، وقد زادت الكارثة الأخيرة من معاناة المواطنين في البلاد، مما يجعل الاستجابة الفورية ضرورية لإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة السكان.