البرلمان العربي: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتجويع الفلسطينيين يتنافى مع المبادئ الإنسانية

ياسر رشاد - القاهرة - أدان البرلمان العربي، تصريحات وزير مالية كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذى اعتبر فيها أن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا "قد يكون عادلًا وأخلاقيا" لإعادة الأسرى الإسرائيليين، معتبرًا أن هذه التصريحات تمثل تحريضًا خطيرًا على العنف ضد الشعب الفلسطيني وتتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي والإنساني.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة المتطرفين المسؤولين عن هذه التصريحات التحريضية، ووقف المجازر المروعة تجاه الفلسطينيين والتى تمارس بشكل يومي على المدارس ومراكز إيواء النازحين ويسقط خلالها عشرات الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.

ودعا البرلمان العربي، البرلمانات الوطنية والإقليمية والصديقة إلى الضغط على حكوماتهم للوقوف بجانب الحق الفلسطيني، والتدخل العاجل لوقف العدوان ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، والنفاذ السريع للمساعدات الإنسانية والطبية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا دعم البرلمان العربي الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.