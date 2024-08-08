البرلمان العربي : السعودية تلعب دورًا محوريًا وهامًا في تعزيز العمل العربي المشترك

ياسر رشاد - القاهرة - خلال لقائه المندوب الدائم للمملكة للسعودية لدى الجامعة العربية

التقى السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عبد العزيز بن عبد الله المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة ، حيث تم مناقشة المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة في ظل عدوان كيان الاحتلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة العربية.

وأكد العسومي أن المملكة العربية السعودية تلعب دورًا محوريًا وهامًا في مسيرة تعزيز العمل العربي المشترك، فضلاً جهودها الحثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب العسومي خلال اللقاء عن سعادته بمقابلة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتسلمه وسام القائد، الذي يُعدّ أرفع الأوسمة التي يمنحها البرلمان العربي للقادة العرب، وذلك تقديرًا وعرفانًا من الشعب العربي لمواقف سموه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأشاد العسومي خلال اللقاء بالمواقف المشرفة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تجاه القضايا العربية، وخاصة الفلسطينية، وما يبذله من جهود مقدرة لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد عدد كبير من الأبرياء ووقوع آلاف الجرحى.

بدوره، قدم عبد العزيز بن عبد الله المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، خالص الشكر والامتنان لهذه الخطوة التي قام بها رئيس البرلمان العربي، مؤكدًا أنها مقدّرة من جانب المملكة العربية السعودية، مشددا على دعم المملكة العربية السعودية التام للبرلمان العربي، مؤكدًا أنه يقوم بدور كبير في دعم وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية للمساهمة في حل القضايا العربية.