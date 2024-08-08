السفير الني: المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع البحرين

ياسر رشاد - القاهرة - بحث السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تعزيز التعاون المتبادل والتنسيق المشترك مع السيدة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين في جمهورية مصر العربية، والمندوبة الدائمة لدي جامعة الدول العربية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية حرص مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على تعزيز آفاق جديدة للتعاون مع مملكة البحرين من أجل مستقبل المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال استقبال السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، و المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالسفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وأكد الامين العام علي اهمية ودور مملكة البحرين في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك موضحا أن مملكة البحرين تنفرد بمناظرها الخلابة وشواطئها الساحرة ومنتجعاتها الجميلة ومجمعاتها الكبيرة ذات الشكل الهندسي المتميز وتعدد جزرها ذات الطبيعة الجاذبة فهي قلعة سياحية استثمارية تجارية فريدة يجب الترويج لها في مختلف أنحاء العالم.

وخلال اللقاء؛ أكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مؤكدة أهمية الدور الذي يلعبه المجلس لدعم التعاون الاستثماري والاقتصادي بين الدول العربية، مستعرضة الفرص الاستثمارية الواعدة في مملكة البحرين، وما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية، بما يعود بالنفع والخير على الاقتصاد البحريني واقتصادات الدول العربية الشقيقة.