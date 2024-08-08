سلطان عمان يستعرض مع رئيس وزراء بريطانيا مسارات التعاون الثنائي القائم

ياسر رشاد - القاهرة - التقى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بـ"كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المُتَّحدة في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة لندن أمس .

واستعرض السلطان هيثم بن طارق مع رئيس الوزراء العلاقات التاريخيَّة الوثيقة بَيْنَ البلدَيْنِ وسُبل توطيد مسارات التَّعاون الثُّنائي القائم بَيْنَ الجانبَيْنِ، بما يُحقِّق المصالح المشتركة للشَّعبَيْنِ العُماني والبريطاني ، إضافة إلى تبادل وجهات النَّظر حَوْلَ مستجدَّات الأحداث الجارية في السَّاحتَيْنِ الإقليميَّة والدّوليَّة والقضايا ذات الاهتمام المتبادل.

حضر اللقاء من الجانب العُماني بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية والدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص والسفير بدر بن محمد المنذري سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى المملكة المُتَّحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليَّة.

فيما حضر اللقاء من الجانب البريطاني ديفيد لامي وزير الخارجيَّة والتَّنمية بالمملكة المُتَّحدة والسَّفيرة الدكتورة ليان سوندرز سفيرة المملكة المُتَّحدة المعتمدة لدى سلطنة عُمان وعدد من المسئولين البريطانيِّين.