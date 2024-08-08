الهلال الأحمر اليمني: ارتفاع عدد المفقودين جراء السيول في 7 محافظات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر اليمني عن ارتفاع عدد المفقودين جراء السيول التي اجتاحت سبع محافظات في اليمن إلى 12 شخصاً، وذلك إضافة إلى تأكيد وفاة 45 شخصاً بسبب الكارثة الطبيعية التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.





وفي بيان صدر عن الهلال الأحمر اليمني، تم التأكيد على أن السيول الغزيرة التي اجتاحت العديد من المناطق تسببت في تدمير واسع للبنية التحتية والمنازل، مما أدى إلى نزوح العديد من الأسر التي باتت بلا مأوى. وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر تعمل على مدار الساعة في محاولة للبحث عن المفقودين وإنقاذ المتضررين، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني يزداد سوءاً في ظل استمرار الأحوال الجوية السيئة.





وتواصل السلطات المحلية في المحافظات السبع المتضررة التنسيق مع الهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى لتقديم المساعدات العاجلة للنازحين والمتضررين، بما في ذلك توفير المأوى والغذاء والمستلزمات الأساسية. وأكد الهلال الأحمر أن الأوضاع الحالية تتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لدعم جهود الإغاثة في اليمن.





يُذكر أن اليمن يعاني منذ سنوات من أوضاع إنسانية صعبة بسبب الحرب المستمرة، وقد زادت الكارثة الأخيرة من معاناة المواطنين في البلاد، مما يجعل الاستجابة الفورية ضرورية لإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة السكان.





غارة إسرائيلية على بلدة حناويه في قضاء صور جنوبي لبنان





أفادت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارة على بلدة حناويه الواقعة في قضاء صور جنوبي لبنان، في وقت متأخر من مساء اليوم. وذكرت التقارير أن الغارة استهدفت منزلاً خالياً في البلدة، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات داخل المنزل نفسه.





ومع ذلك، تسببت الغارة في إصابة عدد من المدنيين الذين كانوا متواجدين في محيط المنزل المستهدف. وأشارت المصادر إلى أن بعض الجرحى نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، حيث تتفاوت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة.





تأتي هذه الغارة في إطار التصعيد المستمر في المنطقة، حيث تشهد الحدود الجنوبية للبنان توترات متزايدة بين إسرائيل والمجموعات المسلحة. وقد أدانت السلطات اللبنانية الغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، معتبرة إياها انتهاكاً للسيادة الوطنية.





ومن جانبه، لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي بيان رسمي حتى الآن حول الغارة على بلدة حناويه، فيما يتواصل التوتر على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.