غارة إسرائيلية على بلدة حناويه جنوبي لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارة على بلدة حناويه الواقعة في قضاء صور جنوبي لبنان، في وقت متأخر من مساء اليوم. وذكرت التقارير أن الغارة استهدفت منزلاً خالياً في البلدة، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات داخل المنزل نفسه.





ومع ذلك، تسببت الغارة في إصابة عدد من المدنيين الذين كانوا متواجدين في محيط المنزل المستهدف. وأشارت المصادر إلى أن بعض الجرحى نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، حيث تتفاوت إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة.





تأتي هذه الغارة في إطار التصعيد المستمر في المنطقة، حيث تشهد الحدود الجنوبية للبنان توترات متزايدة بين إسرائيل والمجموعات المسلحة. وقد أدانت السلطات اللبنانية الغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، معتبرة إياها انتهاكاً للسيادة الوطنية.





ومن جانبه، لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي بيان رسمي حتى الآن حول الغارة على بلدة حناويه، فيما يتواصل التوتر على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.





ترمب: "قريبون جداً من حرب عالمية ولدينا قادة لا يعرفون كيفية التعامل معها"





حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من أن العالم يقف على حافة حرب عالمية ثالثة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تفتقر حالياً إلى القيادة القادرة على التعامل مع هذا الوضع المتأزم. وقال ترمب خلال تجمع سياسي أن "الوضع العالمي الحالي خطير للغاية"، متهماً الإدارة الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن بعدم الكفاءة في معالجة الأزمات الدولية.





وأشار ترمب إلى أن التوترات المتصاعدة في مناطق مختلفة من العالم قد تؤدي إلى نزاع شامل، مؤكداً أن قادة الولايات المتحدة "لا يعرفون كيفية التعامل مع الوضع"، مما يزيد من احتمالية وقوع الكارثة. وأضاف أن السياسات الخارجية للإدارة الحالية قد أضعفت موقف الولايات المتحدة على الساحة الدولية، ووضعت البلاد في موقف أكثر خطورة.





وتابع ترمب قائلاً إنه في حال انتخابه مجدداً لرئاسة الولايات المتحدة، فإنه سيعمل على إعادة بناء العلاقات الدولية والتفاوض من أجل السلام، متعهداً بتجنب أي نزاع يمكن أن يقود العالم إلى حرب مدمرة. وأكد على أهمية امتلاك قيادة قوية ومستعدة لمواجهة التحديات الحالية بدلاً من التورط في صراعات غير ضرورية.





يأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه التوترات العالمية، خاصة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، حيث يشعر العديد من المحللين بالقلق من احتمالية وقوع نزاع دولي واسع النطاق.





قصف إسرائيلي يستهدف محيط مطار الشعيرات في حمص





أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم، أن طائرات حربية إسرائيلية نفذت غارات جوية على محيط مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص الشرقي. وأضافت المصادر أن القصف الإسرائيلي أسفر عن تدمير بعض المنشآت العسكرية في المنطقة، دون ورود معلومات مؤكدة حتى الآن حول حجم الخسائر البشرية أو المادية.





وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الدفاعات الجوية السورية حاولت التصدي للهجوم، حيث سمعت أصوات انفجارات في محيط المطار ناجمة عن استهداف الطائرات المعادية. وتعتبر هذه الغارات جزءًا من سلسلة الهجمات التي شنتها إسرائيل على مواقع عسكرية سورية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف بشكل رئيسي المواقع الإيرانية وأذرعها في سوريا.





وفي ردود الفعل الأولية، لم تصدر السلطات السورية أو الجيش الإسرائيلي أي تصريحات رسمية بشأن الغارات. ويأتي هذا القصف في وقت يشهد فيه التصعيد الإقليمي تزايداً، ما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.