شركة طيران أمريكية تعلن إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية، اليوم، عن إلغاء جميع الرحلات المبرمجة إلى تل أبيب حتى إشعار آخر. وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن هذا القرار يأتي في ضوء التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، وحرصاً منها على سلامة ركابها وأطقمها الجوية.





وأضافت يونايتد إيرلاينز أن القرار تم اتخاذه بعد تقييم دقيق للمخاطر الأمنية الحالية، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب بالتعاون مع الجهات المعنية لتحديد موعد استئناف الرحلات عند توفر الظروف المناسبة. وأشارت الشركة إلى أنها تقدم خيارات بديلة للمسافرين المتأثرين، بما في ذلك استرداد قيمة التذاكر أو إعادة الحجز على رحلات أخرى.





ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في الأعمال العسكرية والتوترات السياسية، مما دفع العديد من شركات الطيران الدولية إلى إعادة تقييم عملياتها في المنطقة. وأفادت تقارير إعلامية أن إلغاء الرحلات إلى تل أبيب قد يؤثر على مئات المسافرين يومياً، خاصةً أن يونايتد إيرلاينز كانت تُعد واحدة من أكبر شركات الطيران التي توفر رحلات مباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.





من جانبها، أعربت السلطات الإسرائيلية عن أملها في أن يكون هذا الإجراء مؤقتاً، مؤكدة أنها تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المطارات والرحلات الجوية.





الهلال الأحمر اليمني: ارتفاع عدد المفقودين جراء السيول في 7 محافظات





أعلن الهلال الأحمر اليمني عن ارتفاع عدد المفقودين جراء السيول التي اجتاحت سبع محافظات في اليمن إلى 12 شخصاً، وذلك إضافة إلى تأكيد وفاة 45 شخصاً بسبب الكارثة الطبيعية التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.





وفي بيان صدر عن الهلال الأحمر اليمني، تم التأكيد على أن السيول الغزيرة التي اجتاحت العديد من المناطق تسببت في تدمير واسع للبنية التحتية والمنازل، مما أدى إلى نزوح العديد من الأسر التي باتت بلا مأوى. وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر تعمل على مدار الساعة في محاولة للبحث عن المفقودين وإنقاذ المتضررين، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني يزداد سوءاً في ظل استمرار الأحوال الجوية السيئة.





وتواصل السلطات المحلية في المحافظات السبع المتضررة التنسيق مع الهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى لتقديم المساعدات العاجلة للنازحين والمتضررين، بما في ذلك توفير المأوى والغذاء والمستلزمات الأساسية. وأكد الهلال الأحمر أن الأوضاع الحالية تتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لدعم جهود الإغاثة في اليمن.





يُذكر أن اليمن يعاني منذ سنوات من أوضاع إنسانية صعبة بسبب الحرب المستمرة، وقد زادت الكارثة الأخيرة من معاناة المواطنين في البلاد، مما يجعل الاستجابة الفورية ضرورية لإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة السكان.