قصف إسرائيلي يستهدف محيط مطار الشعيرات في حمص

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم، أن طائرات حربية إسرائيلية نفذت غارات جوية على محيط مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص الشرقي. وأضافت المصادر أن القصف الإسرائيلي أسفر عن تدمير بعض المنشآت العسكرية في المنطقة، دون ورود معلومات مؤكدة حتى الآن حول حجم الخسائر البشرية أو المادية.





وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الدفاعات الجوية السورية حاولت التصدي للهجوم، حيث سمعت أصوات انفجارات في محيط المطار ناجمة عن استهداف الطائرات المعادية. وتعتبر هذه الغارات جزءًا من سلسلة الهجمات التي شنتها إسرائيل على مواقع عسكرية سورية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف بشكل رئيسي المواقع الإيرانية وأذرعها في سوريا.





وفي ردود الفعل الأولية، لم تصدر السلطات السورية أو الجيش الإسرائيلي أي تصريحات رسمية بشأن الغارات. ويأتي هذا القصف في وقت يشهد فيه التصعيد الإقليمي تزايداً، ما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.





ترامب يهاجم هاريس: "لا تحترم الشعب اليهودي"





في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشدة نائبة الرئيس كامالا هاريس، قائلاً إنها "لا تحترم الشعب اليهودي". جاء ذلك خلال حديثه في مقابلة إعلامية أشار فيها إلى موقف هاريس من القضايا المتعلقة بإسرائيل، متهماً إياها بأنها تتخذ مواقف لا تحترم مصالح الشعب اليهودي.





وأضاف ترامب في تصريحاته المثيرة للجدل، "أي يهودي يصوت لصالح كامالا هاريس يحتاج إلى الخضوع لفحص لقواه العقلية". وانتقد ترامب سياسات الإدارة الحالية تجاه إسرائيل، مؤكداً أنها تمثل خروجاً عن التزام الولايات المتحدة بدعم حليفها الرئيسي في الشرق الأوسط.





وقد أثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة من مختلف الأوساط، حيث اعتبرها البعض استفزازية وتجاوزاً للحدود المقبولة في الخطاب السياسي، بينما رأى آخرون أنها تعكس قلقاً مشروعاً بشأن سياسات الإدارة الحالية تجاه إسرائيل والشعب اليهودي.